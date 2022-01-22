В Украине в оранжевой зоне уже находятся 10 областей

Больше всего больных на Прикарпатье.

В оранжевой зоне адаптивного карантина из-за распространения коронавируса в Украине, по состоянию на 22 января, находятся 10 областей.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Это Винницкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Киев и остальные регионы – "желтые".

Индикатор уровня заболеваемости по стране составляет 374 на 100 тысяч населения. Самый высокий показатель на Прикарпатье – 1101.

Уровень госпитализаций из-за коронавируса в стране по состоянию на 22 января – 35,9 (индикаторный показатель 60 на 100 тысяч), динамика уровня госпитализаций – 40,6% (показатель 50%).

Загруженность коек с кислородом – 26,2% при индикаторном показателе 65%.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Ивано-Франковская область приблизилась к "красной" зоне адаптивного карантина из-за распространения коронавируса.

Главный санврач области Руслан Савчук связал резкую вспышку ковида в Ивано-Франковской области с установлением рекорда Украины по исполнению колядок.