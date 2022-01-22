Зеленский приехал в Запорожье

Он примет участие в открытии вантового моста через реку Днепр.

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Запорожскую область.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

В Запорожье Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Соборности Украины.

При участии Зеленского состоится открытие нового вантового моста через Днепр, возведенного в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Как пишет zp.depo.ua, на новом мосту "живой цепью" отметят День Соборности.

Напомним, сегодня, 22 января, Украина празднует День Соборности. Праздник отмечают ежегодно 22 января, в день провозглашения Акта Объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году.