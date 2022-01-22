"Не ради лидерства, не под партийными зонтиками, а ради и вокруг Украины".

Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко призвал демократические силы объединиться ради государства. Об этом он заявил на Национальном круглом столе «Единство народа. Защита демократии. Оборона государства».

«Очень своевременно и очень символично, что мы в День Соборности проводим форум, круглый стол с призывом и главным девизом «единство». Кто был в Фастове, может убедиться, что штабной вагон, где было подписано историческое соглашение об объединении УНР и ЗУНР, до сих пор мертво стоит на путях. Но идеи, которые там были задекларированы, эти идеи как никогда актуальны для сегодняшней Украины”, – сказал он.

Он добавил, что объединяться не трудно, и это не об украинцах – «где два украинца, там три гетьмана».

“Я горжусь тем, что в 2014 году я, как Верховный Главнокомандующий, совместно с Правительством во главе с Арсением Яценюком, совместно с парламентской коалицией, где объединились разнообразные силы, 5 партий объединились в конституционное большинство, дали отпор роSSийскому агрессору и де-факто сохранили государство. И сейчас нужно просто повторить этот поступок. С другой стороны, нам нельзя повторять ошибки предков. От Гетьмана Скоропадского до атамана Зеленого. Когда внутренние распри уничтожили государство”, – сказал Порошенко.

«Все как один мужчины, встаньте плечом к плечу на защиту родного края от врагов наших» – слова Симона Петлюры на Софийской площади в январе 1919 года. Как лучше сказать, что сейчас нам нужно делать?», – добавил он.

Глава партии "Европейская солидарность" призвал к единству - к символическому акту, который нам нужно подготовить и подписать уже сейчас.

“Я очень жалею, что нет здесь Зеленского и нет власти. Но мы не можем оставаться заложниками, мы призываем власть поучаствовать в процессе объединения. Вчера я сказал в эфире, что Зеленский точно не мой друг. И эта мелочность, преследование оппозиции не дает аргументов для объединения. Но интересы государства выше. И сегодня мой голос тоже за объединение”, – заметил Порошенко.

Нардеп добавил, что в случае, когда не будет власти, нужно объединиться демократическим оппозиционным силам.