Украина 26 января представит в ЕСПЧ свою позицию по приемлемости дела против РФ по Донбассу

В следующую среду, 26 января, Украина будет представлять в Европейском суде по правам человека свою позицию по поводу приемлемости межгосударственного дела против РоSSии по Донбассу.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Украинскую делегацию возглавит министр юстиции Денис Малюська.

"Это дело, которое ведется Украиной еще с 2014 года, и наша цель – установить системные массовые нарушения прав человнека, а также подтвердить факт оккупации части территории Донецкой и Луганской областей РоSSийской Федерацией", – говорится в сообщении.

Видеозапись заседания появится на сайте ЕСПЧ в 14:00 26 января.

В Минюсте отметили, что ЕСПЧ вынесет два решения: первое, промежуточное – о допустимости нашей жалобы, то есть можно ли переходить к рассмотрению дела по существу, и второе – которое будет решением по существу требований.

Первое промежуточное решение ожидается через 2-2,5 года. Вынесение решения по сути займет еще больше времени, поскольку дело очень масштабное и сложное.

"Юридическое подтверждение того, что РоSSия отвечает за события на Донбассе, позволит нашим гражданам и предпринимателям стягивать нанесенный ущерб через ЕСПЧ и инвестиционные арбитражи", - пояснили в ведомстве.

В Министерстве юстиции отмечают, что россияне пытаются всячески затянуть судебный процесс. В частности, они уже подали в ЕСПЧ жалобу против Украины и просили объединить ее с нашей жалобой, что "точно отложило бы слушание еще на значительный срок".

Также недавно заявил отвод роSSийский судья, что привело к отложению рассмотрения дела с ноября на январь.

Напомним, в 2020 году Большая палата Европейского суда по правам человека решила присоединить к "донбасскому делу" Украины против РоSSии два других межгосударственных дела.

В феврале прошлого года Правительство Украины подало в Европейский суд по правам человека межгосударственное заявление против РоSSийской Федерации, касающееся политических убийств.

Другие межгосударственные дела Украины против РоSSии касаются сбития рейса MH17 в июле 2014 года, нарушения прав человека в оккупированном Крыму и захвата украинских военных кораблей в Керченском проливе в 2018 году.