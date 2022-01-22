США доставили в Украину 90 тонн летального оружия

Это первая часть пакета помощи в сфере безопасности, решение о которой было недавно принято президентом Джо Байденом.

В Киев прибыла первая часть пакета помощи в сфере безопасности, решение о которой было недавно принято президентом США Джо Байденом для Украины.

Об этом в Твиттере написало Посольство США в Украине.

Этот груз включает в себя около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта.

"Эта помощь, а также помощь в сфере безопасности более чем на 2,7 млрд долл. США, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твердую преданность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей роSSийской агрессии", - говорится в сообщении.

Ця допомога, а також безпекова допомога на понад 2,7 млрд дол США, надана Україні з 2014 року, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів зміцненню оборони України на тлі зростаючої російської агресії. ????#partnershipstrong [2/2] pic.twitter.com/a84DmguL2v

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2022

Напомним, 27 декабря 2021 года Джо Байден подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2022 фискальный год, который санкционирует выделение военной помощи Украине в объеме 300 млн долларов.

В январе американский канал CNN сообщил, что Администрация президента США Джо Байдена в конце декабря санкционировала выделение для Украины дополнительных 200 млн. долларов на сферу обороны.

Штаты поставляют в Украину, в частности, медицинское оборудование, боеприпасы, высокоточное вооружение, радиолокационные средства наблюдения. В 2021 году государство получило от США помощи на сумму более 275 млн долларов.

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