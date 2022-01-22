Зеленский ввел новые санкции против оккупантов в Крыму и австрийской компании

Санкции касаются, в частности, структур и лиц, которые способствовали оккупации Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 декабря 2021 года, предусматривающее применение персональных санкций.

Соответствующий указ №22/2022 обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в указе.

Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета Алексея Данилова.

Этот Указ вступает в силу со дня опубликования.

На заседании Совета нацбезопасности и обороны 30 декабря был рассмотрен 21 вопрос, в том числе первоочередные меры безопасности от внутренних и внешних угроз. На рассмотрение СНБО, в частности, был вынесен вопрос применения санкций в отношении людей, на территории оккупированного Крыма осуществляющих неправомерное судопроизводство в отношении граждан Украины.

"К компаниям, не только представителям роSSийских, но и иностранных компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста, и некоторых других мероприятий. Кроме того, Иван Баканов имел доклад о внесении изменений в санкции - речь шла о 4 человеках - женщины поменяли фамилии" , – сказал секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания.