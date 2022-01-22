Псевдоминирования устраивают для распространения паники, - Монастырский
"Твердо заверяю: те, кто устраивает такие провокации, никогда не получат того, на что рассчитывают!"
Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что ложные сообщения о заминировании связаны с активизацией гибридной войны против Украины.
Об этом он заявил в видеообращении.
"В последнее время значительно увеличилось количество сообщений о якобы заминировании в общественных местах. Все они оказались фейковыми. И это напрямую связано с активизацией гибридной войны против Украины. Мы четко понимаем, что подавляющее большинство псевдосообщений поступают с временно неподконтрольных территорий или непосредственно из РоSSийской Федерации", - сказал Монастырский.
Глава МВД подчеркнул, что такие сообщения делаются для распространения паники.
"Твердо заверяю: те, кто устраивают такие провокации, никогда не получат того, на что рассчитывают! Силы МВД - в полной готовности. Мы сохраняем спокойствие и профессионально выполняем свое дело", - сказал Моонастырский.
Напомним, по данным СБУ, за 2021 год было зафиксировано более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, а с начала 2022 года их поступило уже более 300. Ни одно из них не подтвердилось. В спецслужбе также заявили, что за волной псевдоминирований стоит РоSSия, чтобы расшатать ситуацию в Украине изнутри.