Псевдоминирования устраивают для распространения паники, - Монастырский

"Твердо заверяю: те, кто устраивает такие провокации, никогда не получат того, на что рассчитывают!"

Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что ложные сообщения о заминировании связаны с активизацией гибридной войны против Украины.

Об этом он заявил в видеообращении.

"В последнее время значительно увеличилось количество сообщений о якобы заминировании в общественных местах. Все они оказались фейковыми. И это напрямую связано с активизацией гибридной войны против Украины. Мы четко понимаем, что подавляющее большинство псевдосообщений поступают с временно неподконтрольных территорий или непосредственно из РоSSийской Федерации", - сказал Монастырский.

Глава МВД подчеркнул, что такие сообщения делаются для распространения паники.

"Твердо заверяю: те, кто устраивают такие провокации, никогда не получат того, на что рассчитывают! Силы МВД - в полной готовности. Мы сохраняем спокойствие и профессионально выполняем свое дело", - сказал Моонастырский.