Псевдоминирования устраивают для распространения паники, - Монастырский

"Твердо заверяю: те, кто устраивает такие провокации, никогда не получат того, на что рассчитывают!"

Псевдоминирования устраивают для распространения паники, - Монастырский
Фото: Resonance.ua

Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что ложные сообщения о заминировании связаны с активизацией гибридной войны против Украины.

Об этом он заявил в видеообращении.

"В последнее время значительно увеличилось количество сообщений о якобы заминировании в общественных местах. Все они оказались фейковыми. И это напрямую связано с активизацией гибридной войны против Украины. Мы четко понимаем, что подавляющее большинство псевдосообщений поступают с временно неподконтрольных территорий или непосредственно из РоSSийской Федерации", - сказал Монастырский.

Глава МВД подчеркнул, что такие сообщения делаются для распространения паники.

"Твердо заверяю: те, кто устраивают такие провокации, никогда не получат того, на что рассчитывают! Силы МВД - в полной готовности. Мы сохраняем спокойствие и профессионально выполняем свое дело", - сказал Моонастырский.

Напомним, по данным СБУ, за 2021 год было зафиксировано более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, а с начала 2022 года их поступило уже более 300. Ни одно из них не подтвердилось. В спецслужбе также заявили, что за волной псевдоминирований стоит РоSSия, чтобы расшатать ситуацию в Украине изнутри.

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