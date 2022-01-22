На Черниговщине переименовали две последние улицы имени "единороски" Терешковой

Теперь это улицы Пашковская и Квитнева.

На Черниговщине переименовали две последние улицы имени "единороски" Терешковой
Депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова
Фото: Московский комсомолец

В селах Безугловка и Куриловка Черниговской области депутаты единогласно переименовали улицы Терешковой в Пашковскую и Квитневу соответственно.

Об этом LB.ua узнал из своих источников.

26 декабря состоялись общественные слушания, где жители деревень поддержали переименование улиц. А 21 января депутаты Талалаевского сельского совета единогласно поддержали переименование.

Напомним, космонавтка Валентина Терешкова является депутатом Госдумы РоSSии, 1 марта 2014 она голосовала за оккупацию Крыма, а также именно она выступила инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году.

Улицы в честь Терешковой подпадают под действие Закона "Об осуждение коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", потому что она в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КП.

В декабре в Николаевской области переименовали последнюю в области улицу Терешковой.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
Из-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка МинобороныИз-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка Минобороны
В РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалииВ РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалии
РоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CITРоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CIT
Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.
Блок рекламы


Похожие новости
Депутат Европарламента предлагает применить санкции против судей, привлеченных к делу ПорошенкоДепутат Европарламента предлагает применить санкции против судей, привлеченных к делу Порошенко
В Верховной Раде самые длинные "зимние каникулы" за последние 10 лет, - КИУВ Верховной Раде самые длинные "зимние каникулы" за последние 10 лет, - КИУ
ВАКС арестовал конно-спортивное имение Онищенко в ГерманииВАКС арестовал конно-спортивное имение Онищенко в Германии
Две последние области с 30 декабря покинут "красную" зонуДве последние области с 30 декабря покинут "красную" зону
В РоSSии заявили, что не планируют операцию против Украины, но "вправе" применить армию "для защиты россиян" за рубежомВ РоSSии заявили, что не планируют операцию против Украины, но "вправе" применить армию "для защиты россиян" за рубежом
В Николаевской области переименовали последнюю в области улицу ТерешковойВ Николаевской области переименовали последнюю в области улицу Терешковой
В селе Винницкой области отказываются переименовывать улицу ТерешковойВ селе Винницкой области отказываются переименовывать улицу Терешковой
Главный украинский разведчик может жить в одном имении с Гогилашвили, - "Слидство.Инфо"Главный украинский разведчик может жить в одном имении с Гогилашвили, - "Слидство.Инфо"
Пьяный житель Донецкой области на Chevrolet пытался прорваться через блокпост, нацгвардейцы применили оружиеПьяный житель Донецкой области на Chevrolet пытался прорваться через блокпост, нацгвардейцы применили оружие
В Кировоградской области в ноябре переименовали последнюю улицу имени "единороски" ТерешковойВ Кировоградской области в ноябре переименовали последнюю улицу имени "единороски" Терешковой
Последние новости
Подгружаем последние новости