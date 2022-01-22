На Черниговщине переименовали две последние улицы имени "единороски" Терешковой

Теперь это улицы Пашковская и Квитнева.

В селах Безугловка и Куриловка Черниговской области депутаты единогласно переименовали улицы Терешковой в Пашковскую и Квитневу соответственно.

Об этом LB.ua узнал из своих источников.

26 декабря состоялись общественные слушания, где жители деревень поддержали переименование улиц. А 21 января депутаты Талалаевского сельского совета единогласно поддержали переименование.

Напомним, космонавтка Валентина Терешкова является депутатом Госдумы РоSSии, 1 марта 2014 она голосовала за оккупацию Крыма, а также именно она выступила инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году.

Улицы в честь Терешковой подпадают под действие Закона "Об осуждение коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", потому что она в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КП.

В декабре в Николаевской области переименовали последнюю в области улицу Терешковой.