Минобороны сократило список профессий для женщин с обязательным военным учетом

В новом приказе определены 14 специальностей и 6 профессий, получение которых предусматривает постановку на военный учет.

Минобороны сократило список профессий для женщин с обязательным военным учетом
Фото: mil.gov.ua

Министерство обороны Украины сократило перечень профессий, представительницы которых должны встать на военный учет. Обновленный список должны согласовать МВД, СБУ и Служба внешней разведки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на военный учет женщин и направило его на согласование в Министерство внутренних дел Украины, Службу безопасности Украины и Службу внешней разведки Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новом приказе определены 14 специальностей и 6 профессий, получение которых предусматривает постановку на военный учет. Ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяло более 200 специальностей.

Преимущественно речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита.

"Логика нового варианта следующая: с помощью военного учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии Вооруженных Сил. В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-нибудь теоретически могут понадобиться, а только те, что наши военные считают актуальными в обозримой перспективе, что позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, требующих военного учета женщин на данном этапе, что позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше» - сказал Министр обороны Украины Алексей Резников.

Отмечается, что окончательный список будет утвержден после получения согласований от других ведомств. Также в проекте приказа заложен механизм пересмотра этого списка.

Резников также подчеркнул, что штрафы не могут применяться к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет.

Напомним, в конце прошлого года Министерство обороны Украины расширило перечень специальностей и профессий, предусматривающий взятие женщин на военный учет как военнообязанных. В документе речь идет о медийщиках и коммуникационщиках всех категорий (журналисты, операторы, пиарщики, издатели, библиотекари, переводчики и другие), медиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и других.

Предполагается, что женщины должны встать на военный учет до конца 2022 года.

В конце декабря Министерство обороны объявило о намерении пересмотреть в сторону уменьшения списка профессий, представительницы которых должны стать на военный учет.

Сократить соответствующий список профессий накануне поручил Минобороны и президент Украины Владимир Зеленский.

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