Пик текущей волны ковида может прийтись на середину февраля, - Ляшко

Министр связывает новую волну с распространением штамма "омикрон".

Пик текущей волны ковида может прийтись на середину февраля, - Ляшко
Фото: Lb.ua

Пик текущей волны заболеваемости COVID-19 в Украине может прийтись на середину февраля, считает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы рассчитываем, что пик может быть в середине февраля", - приводит слова министра "Интерфакс-Украина”.

Ляшко отметил, что нынешняя волна COVID-19 двигается с запада на восток и с большой вероятностью вызвана распространением штамма "омикрон".

Министр прогнозирует, что в ближайшее время в "красную" зону могут войти Ровенская и Черновицкая область. Предпосылки для вхождения в "красную" зону также есть во Львовской области.

Напомним, Ивано-Франковская область с 24 января переходит на "красный" уровень эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Главный санврач области Руслан Савчук связал резкую вспышку ковида на Ивано-Франковщине с установлением рекорда Украины по исполнению колядки.

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