"Это – гипотетический сценарий": Никифоров прокомментировал слова Зеленского о захвате Харькова

По его словам, "президент размышлял об эскалации".

"Это – гипотетический сценарий": Никифоров прокомментировал слова Зеленского о захвате Харькова
Фото: Instagram

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что РоSSия может оккупировать Харьков, заявил, что "это был пример, гипотетический сценарий".

Об этом Никифоров рассказал "Радио НВ".

"Я думаю, те, кто тиражируют, не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточный и не нуждается в разъяснениях», - сказал Никифоров.

По его словам, "президент размышлял об эскалации".

"Но если вы спрашиваете, я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой она могла бы быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", - отметил пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, в интервью Washington Post Зеленский заявил, что Харьков, который под контролем правительства Украины, может быть оккупирован Россией. Он также отметил, что сейчас в Украине есть немало русскоязычных граждан, которые поддерживают Украину – даже тех, кто имел определенные сантименты в отношении РоSSии после оккупации Крыма и части Донецкой области и Луганской области. Президент убежден, что каждый гражданин будет отстаивать свое государство.

Городской голова Харькова Игорь Терехов попросил жителей города не паниковать. Он подчеркнул, что Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины.

19 января Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором призвал не паниковать из-за концентрации роSSийских войск возле украинских границ. Президент напомнил, что вторжение длится уже 8 лет, и риски существуют все это время.

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