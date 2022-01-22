Нидерланды не имеют политических препятствий для предоставления Украине летального оружия

У страны есть политическое пространство для применения жестких санкций в ответ на роSSийское вторжение в Украину.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте допустил возможность предоставления Украине оборонительного оружия и заявил, что любые санкции Европейского Союза в ответ на роSSийское вторжение будут суровыми, передает Bloomberg.

"У нас есть политическое пространство для применения жестких санкций и возможность, если эти запросы поступят, помочь с оборонительными вооружениями", – сказал Рютте на пресс-конференции в пятницу.

В прошлом месяце немецкое издание Bild сообщило, что Германия при поддержке Нидерландов заблокировала покупку оружия через НАТО. Поставку лично блокировала бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

По информации издания, Нидерланды стали на сторону Германии по указанию из Берлина, потому что правительство Меркель не хотело создавать впечатление, будто оно единственное, кто выступает против продажи.

Накануне стало известно, что Латвия, Литва и Эстония предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin в ответ на агрессивные действия РоSSии.

Великобритания на этой неделе отправила в Украину 2 тыс. единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, обучающих украинских военных. На фоне угрозы нового роSSийского вторжения Чехия также намерена предоставить Украине боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии.

США также заявили, что передадут Украине вертолеты, предназначавшиеся для Афганистана.