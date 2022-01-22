Германия запретила Эстонии передавать Украине оружие немецкого происхождения

Представитель правительства Эстонии сказал, что Таллин все еще пытается убедить Берлин изменить свое мнение.

Германия отклонила запрос Эстонии на предоставление Украине летального оружия, имеющего немецкое происхождение.

Как пишет The Wall Street Journal, Германия заблокировала Эстонии возможность предоставления военной поддержки Украине, отказавшись выдавать разрешения на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев .

В отличие от США , Великобритании, Польши и других союзников, правительство Германии отказывается экспортировать летальное оружие непосредственно в Украину. В случае же с Эстонией Берлин отказал третьей стране отправить в Украину оружие, имеющее немецкое происхождение, сообщили газете несколько эстонских и немецких чиновников.

Представитель правительства Эстонии сказал, что его правительство все еще пытается убедить Германию изменить свое мнение.

"Надеюсь, мы получим одобрение от Германии. Эстония продемонстрировала, что мы хотим помочь Украине в практической степени всеми возможностями", – сказал советник министра обороны Эстонии Кристо Энн Вес.

Украинские чиновники заявили, что любое оружие крайне необходимо, и что разрешение Эстонии отправить артиллерийские установки может стать прецедентом для отправки дополнительных систем немецкого происхождения из других стран.

"Хотя эстонское оружие не изменит динамику на поле боя, отказ Германии может быть расценен Москвой как еще один признак раскола в рядах Запада", - пишет издание.

Ранее Эстония обратилась в Германию с запросом об утверждении передачи Украине 122-мм гаубиц, произведенных в Германской Демократической Республике.

Как сообщила представитель Министерства обороны Германии, ФРГ получила от Эстонии запрос на одобрение поставок гаубиц в Украину. Запрос изучается и находится "на ведомственном согласовании". Процесс должен быть скоординирован с Финляндией, потому что именно в этой стране гаубицы были проданы в 1990-х годах.