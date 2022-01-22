Болгария призвала РоSSию уважать ее выбор относительно членства в НАТО

МИД страны также призвал РФ к конструктивному диалогу с государствами-членами НАТО.

Болгария призвала РоSSию уважать ее выбор относительно членства в НАТО
Фото: bgflags.com

Болгария призывает РоSSию проявить уважение к внешнеполитическому выбору страны относительно ее членства в НАТО.

Об этом говорится в заявлении МИД Болгарии.

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтонский договор о создании НАТО не предусматривает государств-членов "второй категории", в отношении которых коллективная оборона должна применяться избирательно или в ограниченном объеме.

В заявлении также приведено решение Конституционного суда Болгарии, постановившего, что вооруженные силы политического или военного союза не считаются иностранными, если их пересечение или размещение на территории страны связано с выполнением союзнических обязательств.

"Мы призываем РоSSийскую Федерацию проявить уважение к внешнеполитическому выбору, сознательно сделанному Болгарией по поводу членства в НАТО, и к решениям Конституционного суда Болгарии. Мы призываем РоSSийскую Федерацию к конструктивному диалогу с государствами-членами НАТО в Совете НАТО-РоSSия с целью создания более единой и безопасной Европы на основе верховенства права и строгого исполнения международно-правовых обязательств", - говорится в заявлении.

В ведомстве также подчеркнули, что нынешний кризис в архитектуре европейской безопасности, а также кризис в Украине и вокруг нее необходимо решать дипломатическим путем и путем диалога.

Напомним, РоSSия требует от НАТО вывести иностранные войска, технику и вооружение с территории Болгарии и Румынии, которые являются членами Североатлантического союза с 2004 года.

В НАТО отмечают, что не собираются поступаться безопасностью своих европейских членов, и что РоSSия граничит только с тремя странами Альянса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
Из-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка МинобороныИз-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка Минобороны
В РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалииВ РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалии
РоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CITРоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CIT
Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.
Блок рекламы


Похожие новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
Глава МИД Британии предупредила, что РоSSию в Украине ждет новая ЧечняГлава МИД Британии предупредила, что РоSSию в Украине ждет новая Чечня
НАТО анонсировало учения с участием 35 тыс. военных за полярным кругом
Жовква и глава представительства НАТО в Украине говорили о саммите в МадридеЖовква и глава представительства НАТО в Украине говорили о саммите в Мадриде
Герасимов обвинил руководство ВР в исключении Порошенко из делегации в Межпарламентском Совете Украина-НАТОГерасимов обвинил руководство ВР в исключении Порошенко из делегации в Межпарламентском Совете Украина-НАТО
Евросоюз, США, НАТО и ОБСЕ провели совместные переговоры по поводу действий РоSSииЕвросоюз, США, НАТО и ОБСЕ провели совместные переговоры по поводу действий РоSSии
Зеленский поговорил со Столтенбергом о подготовке к июньскому саммиту НАТОЗеленский поговорил со Столтенбергом о подготовке к июньскому саммиту НАТО
Министр обороны Германии назвала РоSSию агрессоромМинистр обороны Германии назвала РоSSию агрессором
Оккупанты стреляли из гранатометов в сторону ПесковОккупанты стреляли из гранатометов в сторону Песков
Зеленский встретился с делегацией американских сенаторовЗеленский встретился с делегацией американских сенаторов
Последние новости
Подгружаем последние новости