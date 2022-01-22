Болгария призвала РоSSию уважать ее выбор относительно членства в НАТО

МИД страны также призвал РФ к конструктивному диалогу с государствами-членами НАТО.

Болгария призывает РоSSию проявить уважение к внешнеполитическому выбору страны относительно ее членства в НАТО.

Об этом говорится в заявлении МИД Болгарии.

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтонский договор о создании НАТО не предусматривает государств-членов "второй категории", в отношении которых коллективная оборона должна применяться избирательно или в ограниченном объеме.

В заявлении также приведено решение Конституционного суда Болгарии, постановившего, что вооруженные силы политического или военного союза не считаются иностранными, если их пересечение или размещение на территории страны связано с выполнением союзнических обязательств.

"Мы призываем РоSSийскую Федерацию проявить уважение к внешнеполитическому выбору, сознательно сделанному Болгарией по поводу членства в НАТО, и к решениям Конституционного суда Болгарии. Мы призываем РоSSийскую Федерацию к конструктивному диалогу с государствами-членами НАТО в Совете НАТО-РоSSия с целью создания более единой и безопасной Европы на основе верховенства права и строгого исполнения международно-правовых обязательств", - говорится в заявлении.

В ведомстве также подчеркнули, что нынешний кризис в архитектуре европейской безопасности, а также кризис в Украине и вокруг нее необходимо решать дипломатическим путем и путем диалога.

Напомним, РоSSия требует от НАТО вывести иностранные войска, технику и вооружение с территории Болгарии и Румынии, которые являются членами Североатлантического союза с 2004 года.

В НАТО отмечают, что не собираются поступаться безопасностью своих европейских членов, и что РоSSия граничит только с тремя странами Альянса.