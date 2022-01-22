США рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов из Украины, - Bloomberg

Решение об эвакуации не будет означать, что США убеждены в том, что РоSSия вторгнется.

Соединенные Штаты изучают возможность эвакуации членов семей находящихся в Украине дипломатов на фоне стягивания роSSийских войск к украинской границе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

"Согласно плану, неосновной персонал сможет покинуть страну по собственному желанию, в то время как члены семей получат распоряжение вернуться домой", - сообщает издание со ссылкой на людей, попросивших не называть себя. Соответствующее распоряжение может поступить в течение нескольких дней.

В посольстве США в Киеве работает около 180 американских граждан и 560 украинцев, сообщается на сайте посольства. Эта цифра не учитывает членов семей, поэтому количество граждан США , проживающих в помещениях посольства, вероятно, гораздо больше.

Как отмечает газета, решение об эвакуации "не будет означать, что США убеждены в том, что РоSSия вторгнется (в Украину – ред.), а является лишь свидетельством продуманной подготовки на фоне усиления напряженности".

Представитель Белого дома охарактеризовал ситуацию как часть обычного планирования на случай ухудшения ситуации с безопасностью, а также отметил, что у Украины уже самый высокий уровень предупреждения о путешествиях на фоне ситуации с Covid-19 в стране.

Дипломат Европейского Союза сказал, что посольства стран-членов, вероятно, составили планы на случай чрезвычайных ситуаций, хотя еще не было сделано никаких шагов для отправки домой членов делегации ЕС .

7 декабря американское посольство заявило, что правительство США пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины.

В январе The New York Times сообщила, что РоSSия начала вывозить членов семей и некоторых сотрудников из своих дипломатических миссий в Украине.