Депутаты "ЕС" обратились в Офис генпрокурора в связи с командировкой Порошенко в Брюссель

Также депутаты намерены обратиться в ГБР и суд.

Депутаты "ЕС" обратились в Офис генпрокурора в связи с командировкой Порошенко в Брюссель
Ірина Геращенко
Фото: Андрей Гудзенко

Народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность» инициировали неотложный прием в Офисе Генерального прокурора, чтобы передать пакет документов по командировке Петра Порошенко в Брюсель на Межпарламентский Совет Украина-НАТО, которая состоится в следующий понедельник. Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

«Лидер «ЕС» является официальным членом этой делегации, и очевидно, что его участие в дискуссиях, авторитет и особые отношения с представителями этого международного института сегодня как никогда важно использовать для защиты страны. Это должна понимать и власть, если у нее осталась хоть капля здравого смысла и осознание ответственности за единство страны», – написала Геращенко в Facebook.

«К сожалению, госпожа Венедиктова отсутствовала, депутатов принял ее заместитель», – сообщила народная депутат.

Также, по ее словам, адвокаты обратятся к следователям ГБР и в суд по поводу двухдневной международной командировки лидера оппозиции.

«К сожалению, председатель ВР Руслан Стефанчук, признающий, что Петр Порошенко является членом этой делегации и имеет все соответствующие приглашения от наших партнеров, заявил, что он подпишет распоряжение о командировках сразу после разрешения следователей или Офиса Генпрокурора. Мы с удивлением воспринимаем такую позицию руководителя парламента и напоминаем, что Верховная Рада – независимый орган власти, которым не руководят ни прокуратура, ни ДБР», – отметила сопредседатель фракции.

Она призвала следственные органы не блокировать политическую деятельность лидера оппозиционной фракции, особенно на фоне угроз безопасности, стоящих перед Украиной, и важности бороться за поддержку страны на дипломатическом фронте.

«Также мы расцениваем отказ председателя Верховной Рады подписать соответствующее распоряжение без указаний прокуратуры как препятствование политической деятельности Порошенко и блокировку представительства нашей фракции в международной делегации», – отмечает Ирина Геращенко.

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