Сюмар отвергла обвинения «в подмене голосования» в Киевсовете

Депутат обвинила лидера «Слуги народа» в Киевсовете в перекручивании слов.

Сюмар отвергла обвинения «в подмене голосования» в Киевсовете
Фото: eurosolidarity.org

После того, как 20 января Киевский городской совет большинством голосов поддержал обращение в Верховную Раду, Офис президента и Офис генпрокурора о недопущении политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко и других оппозиционных политиков, провластная партия «Слуга народа» прибегла к грязным манипуляциям. Об этом написала народная депутат Украины от партии «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.

«Досадно, что власть и целая властная партия «слуг народа» – мелкие «фейкометы»… Еще обидно, когда фейк и откровенную манипуляцию запускает жена министра иностранных дел Женя Кулеба (лидер киевской команды партии «Слуга народа» – ред.)», – отметила депутат Верховной Рады.

По словам Сюмар, представители партии "Слуга народа" и провластные комментаторы в соцсетях "перекрутили" ее слова во время выступления в Киевсовете, обвинив в "обмене голосования за обращение против политических преследований" на застройку столичного экопарка "Осокорки".

Народная депутат подчеркнула, что «Европейская Солидарность», напротив, никоим образом не собиралась размениваться поддержкой обращения на застройку Экопарка Осокорки. По ее словам, к этому прибегли представители фракции «Батькивщины» в Киевсовете, «которая хочет застроить парк и только в обмен на поддержку этого решения (обращение о политических преследованиях – ред.) дает голоса», – отметила депутат.

Виктория Сюмар считает, что «торговаться подобными вещами в ценностных вопросах – неправильно". "Вы считаете иначе, Женя? Это не политика. По таким мелким манипуляциям вы откровенно теряете совесть и достоинство. Обидно», – написала она.

Как сообщалось, первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник заявил, что столичные власти готовы поддержать общественную инициативу по созданию парка «Осокорки».



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