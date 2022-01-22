С понедельника Ивано-Франковская область переходит в "красную" зону, – Чернышов

За последние сутки там обнаружено почти 2,5 тысячи новых случаев ковида.

Ивано-Франковская область с 24 января переходит на красный уровень эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"После новогодних праздников ситуация с распространением заболеваемости COVID-19 ухудшилась. В частности, в Ивано-Франковской области за последние сутки выявлено почти 2,5 тысячи новых случаев коронавирусной болезни. Поэтому принято решение об установлении в регионе «красного» уровня эпидопасности. Необходимо усиливать противоэпидемические мероприятия и наращивать темпы вакцинации", – отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Он также обратился к гражданам, сделавшим последнюю дозу вакцины от коронавируса более полугода назад.

"В настоящее время есть все возможности, чтобы сделать бустерную дозу прививки. Поэтому не медлите и защитите себя и своих родных", - сказал Чернышов.

Теперь записаться на бустерную прививку можно в любой пункт или центр вакцинации общины. Адреса и контакты - на vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19.

Напомним, 19 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Ивано-Франковская область приблизилась к "красной" зоне адаптивного карантина из-за распространения коронавируса. По состоянию на 19 января 5 областей находятся в оранжевой зоне: Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Сумская и Черновицкая. Все остальные области и Киев – "желтые".

Главный санврач области Руслан Савчук связал резкую вспышку ковида на Ивано-Франковщине с установлением рекорда Украины по выполнению колядки.