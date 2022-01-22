"Слуга народа" проведет заседание 24 января перед началом работы Рады

В понедельник, 24 января, в 19:00, в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции политической партии "Слуга Народа", на котором народные депутаты обсудят план работы на неделю.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Как известно, на следующей неделе Верховная Рада продолжит работу в режиме пленарных заседаний.

Отмечается, что в планах народных депутатов рассмотреть следующие законопроекты:

№3415 – по противодействию поправочному спаму;

№4278, 4279 – о повышении лимита налогообложения заказов из зарубежных интернет-магазинов со 100 до 150 евро;

№5583 – о внесении изменений в закон о статусе ветеранов войны, об усовершенствовании системы социальной защиты;

№5864 – о введении нового государственного праздника – Дня Украинской Государственности, который будет отмечен 28 июля;

Пакет президентских законопроектов о внедрении экономического паспорта №№6394, 6395, 6396, 6397;

№6302 – по подготовке и ведению национального сопротивления.

Напомним, эти зимние каникулы стали самыми длинными для парламентариев за 10 лет. Последнее пленарное заседание состоялось 17 декабря 2021 года, а следующее - будет 25 января.

Спикер парламента Руслан Стефанчук среди приоритетов работы Рады на 2022 год назвал усиление народовластия, реформу СБУ , пенсионную реформу и градостроительство. Также сообщалось, что одной из первых задач на 2022 год будет принятие законопроектов президента об экономическом паспорте украинца. Стефанчук также решил привлечь к написанию законопроектов ученых.

Также в 2022 году Рада может принять законопроект о введении дистанционного голосования для парламентариев.