Виновные за миллиардные сделки с ковидными средствами должны быть наказаны, - Палатный

Руководитель исполкома "УДАР" считает необходимым привлечь к проверке деятельности ковидного фонда международных аудиторов.

Виновные за миллиардные сделки с ковидными средствами должны быть наказаны, - Палатный

Все без исключения закупки из государственного Фонда борьбы с COVID-19 должны осуществляться через систему Prozorro, а виновные за миллиардные махинации с ковидными средствами должны быть наказаны. Об этом заявил руководитель исполкома «УДАРа Виталия Кличко» Артур Палатный на своей странице в Facebook.

«Власть, особенно во время войны и длительной пандемии ковида, не может позволить себе тратить огромные бюджетные средства с многочисленными нарушениями в обход прозрачных тендерных процедур. Все закупки из ковидного фонда должны снова без исключения осуществляться через Prozorro. Для средств государственного бюджета не должно быть исключений. Все расходы должны быть публичными, прозрачными и сделанными на основе конкурентной процедуры. Виновные за миллиардные махинации с денежными средствами должны быть наказаны. Традиционное оправдание «воруют, но делают» – неприемлемо в современном демократическом государстве», - заявил Палатный.

По его словам, государственная аудиторская служба выявила в «ковидном» фонде злоупотреблений на более чем 30 млрд грн. Это деньги, которые вместо борьбы с пандемией направлялись на финансирование проектов, никак не связанных с ней.

«Расходы из ковидного фонда уже давно стали самыми вопиющими злоупотреблениями власти. Ведь вместо реальной и эффективной борьбы с эпидемией этот фонд становился источником финансирования различных проектов, которые и отдаленно трудно связать с борьбой с последствиями коронавируса. Вместо спасения жизней украинцев власть позволяла наживаться деньгами ковидного фонда своим структурам, которые по завышенным ценам строят, а точнее – «осваивают», бюджетные деньги», - отметил Палатный.

Он подчеркнул, что лидером по количеству нарушений является «Укравтодор» – на 12,6 млрд грн.

«Если учесть объем средств, которые выделяются из ковидного фонда, в том числе и на строительство дорог, то на них можно было построить и оборудовать не одну больницу и обеспечить лекарствами десятки тысяч больных», - отметил Палатный.

Руководитель исполкома «УДАРа» также допустил, что независимая аудиторская проверка выявила бы значительно большие суммы, потраченные не по назначению. И заявил о необходимости привлечь к проверке деятельности фонда международных аудиторов.

«Трудно представить масштаб выявленных нарушений в случае проведения независимой международной аудиторской проверки. Учитывая масштаб выявленных злоупотреблений в процессе освоения средств ковидного фонда, для получения объективной оценки о точных суммах нецелевого использования бюджетных средств, хищений и «откатов», закупки некачественных материалов необходимо привлечь авторитетную международную аудиторскую компанию. Чтобы в сделанных выводах не было никаких сомнений», - отметил Палатный.

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