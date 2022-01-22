Мезенцеву номинировали на пост президента ПАСЕ

Депутат Верховной Рады Мария Мезенцева номинирована на должность президента Парламентской ассамблеи Совета Европы на 2022 год.

Об этом сообщается в Фейсбуке украинской делегации ПАСЕ .

Избрание президента ПАСЕ будет рассматриваться на начинающейся в понедельник январской сессии ассамблеи 24 января.

"Пользуясь правом, предоставленным регламентом ассамблеи, 26 членов ассамблеи из разных национальных делегаций ПАСЕ , на должность президента ПАСЕ , в порядке, предусмотренном регламентом, выдвинули госпожу Марию Мезенцеву, руководителя постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ , вице-президента политической группы EPP/CD”, – говорится в сообщении.

Ее ключевым оппонентом может стать пророSSийский депутат из Нидерландов Тини Кокс. Он известен тем, что в 2019 году готовил резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которая имела целью снятие санкционного давления с РоSSийской Федерации.

В случае, если на пост президента ассамблеи есть две или более кандидатуры, выборы проходят путем тайного голосования членов ПАСЕ .

Сейчас президентом ПАСЕ является бельгиец Рик Дамс.