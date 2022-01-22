Мезенцеву номинировали на пост президента ПАСЕ
Выборы пройдут на следующей неделе.
Депутат Верховной Рады Мария Мезенцева номинирована на должность президента Парламентской ассамблеи Совета Европы на 2022 год.
Об этом сообщается в Фейсбуке украинской делегации ПАСЕ.
Избрание президента ПАСЕ будет рассматриваться на начинающейся в понедельник январской сессии ассамблеи 24 января.
"Пользуясь правом, предоставленным регламентом ассамблеи, 26 членов ассамблеи из разных национальных делегаций ПАСЕ, на должность президента ПАСЕ, в порядке, предусмотренном регламентом, выдвинули госпожу Марию Мезенцеву, руководителя постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ, вице-президента политической группы EPP/CD”, – говорится в сообщении.
Ее ключевым оппонентом может стать пророSSийский депутат из Нидерландов Тини Кокс. Он известен тем, что в 2019 году готовил резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которая имела целью снятие санкционного давления с РоSSийской Федерации.
В случае, если на пост президента ассамблеи есть две или более кандидатуры, выборы проходят путем тайного голосования членов ПАСЕ.
Сейчас президентом ПАСЕ является бельгиец Рик Дамс.
Украинский депутат Александр Мережко пока занимает должность вице-президента ПАСЕ, но в 2022 году в рамках ротации он свою должность потеряет и Украина не будет иметь своего вице-президента.