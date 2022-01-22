СБУ задержала еще одного псевдоминера в Мелитополе
Им оказался ранее судимый местный житель.
Сотрудники Службы безопасности совместно с другими правоохранительными органами установили и задержали злоумышленника, совершившего серию "минувань" в Мелитополе.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленник воспользовался мобильным телефоном и сообщил горячей линии полиции, что установил "взрывные устройства" по всему Мелитополю, но первым он якобы заминировал именно районный отдел полиции.
После обследования помещений и близлежащих территорий правоохранители установили, что сообщение о минировании ошибочно.
В течение нескольких часов сотрудники СБУ и Нацполиции установили личность "анонимного террориста". Им оказался местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений в Украине, а также за убийство на территории РФ.
Возбуждено уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса. В настоящее время решается вопрос о объявлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.
Также проверяется причастность гражданина к совершению других аналогичных преступлений на территории области.
Напомним, по данным СБУ, за 2021 год было зафиксировано более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, а с начала 2022 года их поступило уже более 300. Ни одно из них не подтвердилось. В спецслужбе также заявили, что за волной псевдоминирований стоит РоSSия, чтобы расшатать ситуацию в Украине изнутри.