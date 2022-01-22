СБУ задержала еще одного псевдоминера в Мелитополе

Им оказался ранее судимый местный житель.

Сотрудники Службы безопасности совместно с другими правоохранительными органами установили и задержали злоумышленника, совершившего серию "минувань" в Мелитополе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленник воспользовался мобильным телефоном и сообщил горячей линии полиции, что установил "взрывные устройства" по всему Мелитополю, но первым он якобы заминировал именно районный отдел полиции.

После обследования помещений и близлежащих территорий правоохранители установили, что сообщение о минировании ошибочно.

В течение нескольких часов сотрудники СБУ и Нацполиции установили личность "анонимного террориста". Им оказался местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений в Украине, а также за убийство на территории РФ.

Фото: СБУ

Возбуждено уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса. В настоящее время решается вопрос о объявлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

Также проверяется причастность гражданина к совершению других аналогичных преступлений на территории области.

Напомним, по данным СБУ, за 2021 год было зафиксировано более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, а с начала 2022 года их поступило уже более 300. Ни одно из них не подтвердилось. В спецслужбе также заявили, что за волной псевдоминирований стоит РоSSия, чтобы расшатать ситуацию в Украине изнутри.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
Из-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка МинобороныИз-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка Минобороны
В РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалииВ РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалии
РоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CITРоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CIT
Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ задержала студента, который с помощью спецслужб РоSSии "заминировал" колледжСБУ задержала студента, который с помощью спецслужб РоSSии "заминировал" колледж
Заявление Международного демократического союза: политические репрессии против Порошенко играют в пользу страны-агрессораЗаявление Международного демократического союза: политические репрессии против Порошенко играют в пользу страны-агрессора
В Одесской области СБУ задержала агента спецслужб РФ, который спланировал ряд терактовВ Одесской области СБУ задержала агента спецслужб РФ, который спланировал ряд терактов
Фюрер РФ назвал события в Казахстане "агрессией международного терроризма" и вспомнил МайданФюрер РФ назвал события в Казахстане "агрессией международного терроризма" и вспомнил Майдан
Полиция задержала мужчину, бросившего коктейль Молотова в ограду Генконсульства РФ во ЛьвовеПолиция задержала мужчину, бросившего коктейль Молотова в ограду Генконсульства РФ во Львове
У еще одного судьи Конституционного суда обнаружили незадекларированный участок в КрымуУ еще одного судьи Конституционного суда обнаружили незадекларированный участок в Крыму
Украина намерена увеличить добычу природного газа до 23-25 млрд кубометров, - Офис президентаУкраина намерена увеличить добычу природного газа до 23-25 млрд кубометров, - Офис президента
Зеленский: Ахметов создает симбиоз Партии регионов и "Народного фронта"Зеленский: Ахметов создает симбиоз Партии регионов и "Народного фронта"
Начальник одного из отделов полиции в Одесской области в первый день работы попался на взяткеНачальник одного из отделов полиции в Одесской области в первый день работы попался на взятке
СБУ вывела из РоSSии и задержала одного из бывших вожаков "ОБРОП Одесса"СБУ вывела из РоSSии и задержала одного из бывших вожаков "ОБРОП Одесса"
Последние новости
Подгружаем последние новости