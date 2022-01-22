СБУ задержала еще одного псевдоминера в Мелитополе

Сотрудники Службы безопасности совместно с другими правоохранительными органами установили и задержали злоумышленника, совершившего серию "минувань" в Мелитополе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Злоумышленник воспользовался мобильным телефоном и сообщил горячей линии полиции, что установил "взрывные устройства" по всему Мелитополю, но первым он якобы заминировал именно районный отдел полиции.

После обследования помещений и близлежащих территорий правоохранители установили, что сообщение о минировании ошибочно.

В течение нескольких часов сотрудники СБУ и Нацполиции установили личность "анонимного террориста". Им оказался местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений в Украине, а также за убийство на территории РФ .

Фото: СБУ

Возбуждено уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса. В настоящее время решается вопрос о объявлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

Также проверяется причастность гражданина к совершению других аналогичных преступлений на территории области.