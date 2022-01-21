СБУ: За волной псевдоминирований стоит РоSSия, чтобы расшатать ситуацию в Украине изнутри

С начала года таких сообщений поступило уже более 300, ни одно из них не подтвердилось.

Спецслужбы РоSSийской Федерации активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину.

Об этом заявила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что если за 2021 год было зафиксировано более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, то с начала 2022 года их поступило уже более 300. Ни одно из них не подтвердилось.

СБУ в сотрудничестве с Нацполицией и представителями других правоохранительных ведомств активно противодействует таким проявлениям. Так, с начала 2021 года установлено 313 человек, совершивших псевдоминирование.

"Цель спецслужб страны-агрессора очевидна – создать условия дополнительного давления на Украину, посеять тревогу и панику в обществе. К сожалению, такие информационно-психологические специальные операции – реалии современных гибридных войн, и мы должны это осознавать", - подчеркнули в СБУ .

По предварительной информации, к распространению сообщений о "минировании" привлекают граждан Украины, действующих по хулиганским мотивам или ради развлечения, не осознавая все возможные последствия. Злоумышленники пытаются посылать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. Вместе с этим, выясняется, что большинство сообщений было отправлено пользователями, находящимися на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

СБУ в который раз напоминает, что "анонимные террористы" будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

"Отдельно обращаемся к представителям СМИ с просьбой уделять особое внимание проверке информации о минировании, чтобы такие публикации не играли на руку вражеским спецслужбам. Мы открыты для коммуникации со средствами массовой информации и всегда готовы при необходимости предоставить актуальные данные", - добавили в спецслужбе.

Напомним, ранее СБУ разоблачила студента Горного профессионального колледжа Криворожского национального университета, который с помощью спецслужб РоSSии "заминировал" колледж. Анонимное письмо о минировании отправили 20 января на электронную почту "горячей линии СБУ " и самого колледжа.