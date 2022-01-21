?Совет Епископов Европы выразил солидарность с Украиной перед угрозой вторжения РоSSии

"Вместе со Святейшим Отцом мы хотим обратиться к правителям с просьбой найти приемлемые и длительные решения для Украины на основе диалога и переговоров и без использования оружия".

Совет Епископских Конференций Европы обнародовал Обращение в поддержку Украины перед угрозой военного вторжения РоSSии и призвал мировых лидеров к готовности "защищать международное право, независимость и территориальный суверенитет каждого государства".

Об этом сообщает сайт УГКЦ.

В обращении, подписанном архиепископом Гинтарасом Грушасом, Президентом Совета, католические епископы Европы выражают слова солидарности с украинским народом.

"В то время как международное сообщество видит в действиях роSSийских вооруженных сил реальную угрозу миру во всем мире, во время страха и неуверенности для будущего Украины мы объединяемся с нашими братьями и сестрами в вере и со всем украинским народом", - говорится в документе.

Епископы напомнили об обращении Папы Римского Франциска, который "неоднократно выражал свою родительскую близость к родной Украине", призывая решить эту кризисную ситуацию "путем серьезного международного диалога, а не с помощью оружия".

"Вместе со Святейшим Отцом мы хотим обратиться к правителям с просьбой найти приемлемые и длительные решения для Украины на основе диалога и переговоров и без использования оружия", – говорится в обращении Совета Епископских Конференций Европы.

Католические епископы также обращаются к христианам с просьбой молиться о мире в Украине.

Ранее Папа Римский призвал найти решение для прекращения войны в Украине.

На Рождество 24 декабря папа Франциск произнес ежегодное послание Urbi et Orbi («Городу и миру»), упомянув в нем об Украине.