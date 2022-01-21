Украина хочет "стратегического партнерства" с Ватиканом, - Андрей Юраш

Посол рассказал о ключевых задачах, которые ставит перед собой Украина в контексте диалога с Апостольской столицей.

Украина хочет "стратегического партнерства" с Ватиканом, - Андрей Юраш
Фото: Макс Требухов

Украина стремится выстроить с Ватиканом отношения по типу стратегического партнерства.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

"Украина хочет такого характера отношений с государством Ватикан, который в отношениях с другими государствами называется стратегическим партнерством. Пожалуй, трудно однозначно употребить этот термин в отношении Апостольской столицы, но то, что мы вкладываем в этот термин, нужно реализовать и в отношениях с Ватиканом", – указал дипломат.

Он также озвучил ключевые задачи, которые ставит Украина в контексте диалога со Святым престолом. Один из них – официальный визит Папы в Киев. Юраш отметил, что Украина ожидает положительных сигналов Ватикана.

"Более 20 лет глава Католической церкви не был в Украине. Однозначно, Украина хочет видеть Папу Римского у себя и сделала все, что для этого нужно – с формальной и неформальной точки зрения. И поэтому мы ожидаем в ближайшее время положительных сигналов в этом смысле", – отметил посол.

Киев, по заверению Юраша, также уверен, что Апостольская столица может стать диалоговой площадкой для прекращения войны в Украине. По его словам, углубление коммуникации с Ватиканом поможет усилить идентичность греко- и римо-католиков. А самое главное – еще больше интегрирует Украину в евроатлантическое сообщество.

"Однозначно, что хорошие партнерские отношения Украины с Ватиканом – это очень мощный сигнал для всего Западного мира относительно того, что Украина является частью этой западной ойкумены – культурной и цивилизационной. И это поможет реализовать наши стратегические планы интеграции в евроатлантические и европейские сообщества", – подчеркнул дипломат.

Вместе с тем Юраш объяснил, что именно украинские власти вкладывают в понятие "стратегическое партнерство" с точки зрения коммуникации со Святым престолом.

"Это - постоянные диалоги и коммуникация, обмен любой информацией, которая может быть важной для обеих сторон. Во-вторых, это выработка каких-то совместных инициатив, совместных проектов, которые два государства могли бы успешно воплощать. В-третьих, это поддержка того, что делает каждая из сторон на разных дипломатических уровнях в Европе и мире", – заметил посол.

Юраш заверил, что Украина может, и обязательно станет надежным союзником и партнером Апостольской столицы. По его словам, Киеву есть что предложить, чтобы выйти на интересующие Ватикан проекты.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Юраша полом в Ватикане в декабре прошлого года. Юраш – украинский религиевед, политолог, эксперт по государственно-церковным отношениям, социологии и географии религии.

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