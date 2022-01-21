Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко

Прокуроры будут настаивать на аресте политика.

Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко
Фото: Lb.ua

Офис генерального прокурора в пятницу, 21 января, подал апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда Киева, избравшего меру пресечения для Петра Порошенко в виде личного обязательства.

На сайте ОГП сообщается, что прокуроры будут настаивать на аресте политика с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд. грн.

Государственное бюро расследований ранее заявляло, что личное обязательство "не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко", а потому меру пресечения нужно усилить.

Напомним, что бывшему президенту Украины инкриминируют государственную измену в связи с тем, что в 2015 году Украина покупала уголь из оккупированных Россией территорий. По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц для реализации схемы по снабжению угля с ОРДЛО.

Порошенко считает это дело политическим.

Меру пресечения Порошенко избрали 19 января 2022 года.

 

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