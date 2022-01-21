На Донбассе зафиксировали 101 единицу роSSийской военной техники вне мест хранения

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей за прошедшие сутки зафиксировали размещение 101 единицы военной техники вооруженных формирований РоSSийской Федерации, размещенной с нарушением Минских договоренностей.

Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

В частности, в зоне действий так называемого "1-го армейского корпуса" размещено вооружения и военной техники 13 единиц, из них: танки неустановленного типа и ББМ.

В зоне действий так называемого "2-го армейского корпуса" размещено вооружения и военной техники 88 единиц, из них: миномет, танки неустановленного типа, самоходные гаубицы, буксируемая артиллерия неустановленного типа и ББМ.

Фото: Генштаб ВСУ

Также в штабе отметили, что оккупационные войска препятствовали деятельности наблюдателей ОБСЕ . Так, в районе Корсунь вооруженный представитель вооруженных формирований не пропустил патруль СММ на восток.

"Зафиксированные нарушения свидетельствуют о систематическом создании предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения. А также попытки скрыть свою преступную деятельность от международных наблюдателей", - отметили в штабе.

Напомним, 20 января делегация Комитета по иностранным делам Парламента Великобритании посетила район проведения операции Объединенных сил. В начале января Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетили линию столкновения в Станице Луганской. Визиты происходили на фоне скопления русских войск у границ Украины.

19 января президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором призвал не паниковать из-за концентрации роSSийских войск. Президент напомнил, что вторжение длится уже 8 лет, и риски существуют все это время.

Позже президент в интервью Washington Post заявил, что Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. РоSSии должен повод: скажут, что защищают русскоязычное население. При этом Зеленский убежден, что каждый гражданин будет отстаивать свое государство.