На Донбассе зафиксировали 101 единицу роSSийской военной техники вне мест хранения

Оккупационные войска также препятствовали деятельности наблюдателей ОБСЕ.

На Донбассе зафиксировали 101 единицу роSSийской военной техники вне мест хранения
Архивное фото
Фото: ЕРА/UPG

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей за прошедшие сутки зафиксировали размещение 101 единицы военной техники вооруженных формирований РоSSийской Федерации, размещенной с нарушением Минских договоренностей.

Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

В частности, в зоне действий так называемого "1-го армейского корпуса" размещено вооружения и военной техники 13 единиц, из них: танки неустановленного типа и ББМ.

В зоне действий так называемого "2-го армейского корпуса" размещено вооружения и военной техники 88 единиц, из них: миномет, танки неустановленного типа, самоходные гаубицы, буксируемая артиллерия неустановленного типа и ББМ.

Фото: Генштаб ВСУ

Также в штабе отметили, что оккупационные войска препятствовали деятельности наблюдателей ОБСЕ. Так, в районе Корсунь вооруженный представитель вооруженных формирований не пропустил патруль СММ на восток.

"Зафиксированные нарушения свидетельствуют о систематическом создании предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения. А также попытки скрыть свою преступную деятельность от международных наблюдателей", - отметили в штабе.

Напомним, 20 января делегация Комитета по иностранным делам Парламента Великобритании посетила район проведения операции Объединенных сил. В начале января Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетили линию столкновения в Станице Луганской. Визиты происходили на фоне скопления русских войск у границ Украины.

19 января президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором призвал не паниковать из-за концентрации роSSийских войск. Президент напомнил, что вторжение длится уже 8 лет, и риски существуют все это время.

Позже президент в интервью Washington Post заявил, что Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. РоSSии должен повод: скажут, что защищают русскоязычное население. При этом Зеленский убежден, что каждый гражданин будет отстаивать свое государство.

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