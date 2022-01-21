Лукашенко призвал Запад не связываться с Союзным государством: "Беларусь и РоSSия "ломанут так, что мало не покажется"

Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, сегодня посетил военные объекты в Лунинецком районе.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что Союзное государство (РоSSия и Беларусь) "выстраивает свою безопасность, исходя из необходимости защищать свои рубежи", и призвал Запад "не связываться".

"Я думаю, меня поймет и руководство РоSSии. То, что я скажу, будет, наверное, созвучным и их позиции. Мы не хотим войны. Не только потому, что это тяжело и плохо, это не просто дискомфорт – это ужасно для человека, для людей и не только для военнослужащих. Не дай бог война, это коснется всех. Поэтому мы не хотим воевать. Не хотим еще и потому, что мы помним, какая была война у нас, закончившаяся семьдесят лет назад", - сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что если против Союзного государства "начнут развертывать армии, ставить на грань выживания разными санкциями, запугивать и угрожать", то Беларусь и РоSSия "ломанут так, что мало не покажется".

"Поэтому с нами не надо связываться. Нас невозможно победить. И по духу мы люди такие, что невозможно победить, и территорией: от Бреста до Владивостока - уже многие пробовали, мы помним. Чем закончилось - понятно. Поэтому не надо нас трогать. Мы ни к кому в огород не лезем, у нас достаточно земли... Дай бог ее удержать и освоить" - подытожил Лукашенко.

Напомним, в 2018 году Лукашенко говорил, что "украинско-белорусская граница никогда не будет границей войны", а позже шутил: "Если и придем с севера к вам, - я хочу, чтобы это военные некоторые услышали в Украине, - то мы придем на комбайнах, тракторах, троллейбусах и автобусах".

Однако после того, как Украина не признала победу Лукашенко на выборах 2020 года, отношения с Беларусью ухудшились, и осенью 2021 года Лукашенко признал Крым роSSийским. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Беларусь сейчас рассматривается как возможный плацдарм для вторжения РоSSии с севера.

На фоне наращивания Россией военного контингента возле границ Украины Лукашенко заявлял, что Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". По его словам, это еще "похлеще", чем натовские военнослужащие.