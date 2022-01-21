Мэр Харькова: никакая РоSSия не захватит город

"На защиту любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы".

Городской голова Харькова Игорь Терехов попросил жителей города не паниковать из-за заявления президента Владимира Зеленского об угрозе оккупации Харькова.

"Хочу успокоить харьковчан, сказать, что пока я Харьковский городской голова мы никому не дадим захватить Харьков – никакой РоSSии", – цитирует Терехова "Суспильное".

"В Харькове все будет спокойно, четко, ничего здесь не будет. Мы прилагаем все усилия, и Харьков останется спокойным городом, пусть россияне не разжимают рот. Мы делаем все четко, есть четкая дорожная карта. Я очень хочу, чтобы не было никакой агонии, истерики. Харьков остается спокойным, толерантным, мирным украинским городом. Не будет никакой войны", - заявил харьковский мэр.

Это Терехов написал в своем телеграмм-канале.

"Любой, кто посягнет захватить Харькова, должен понимать – в защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы. Знаю, что из-за многолетней привычки людей, призывы соблюдать спокойствие часто имеют обратный эффект. Но уверяю вас – поводов для беспокойства нет, и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом. Все будет Харьков и все будет Украина", - заявил городской голова.

Напомним, что Зеленский в интервью The Washington Post допустил, что в случае нового вторжения РоSSия может попытаться захватить Харьков.

Перед этим в видеообращение к гражданам Украины Зеленский призвал не паниковать из-за концентрации роSSийских войск у украинской границы. Президент напомнил, что вторжение длится уже 8 лет, и риски существуют все это время.