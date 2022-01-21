"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - Зеленский о возможном наступлении РоSSии

Президент отметил, что в случае масштабной войны потеряет не только Украина, но и страна-агрессор.

Сейчас в Украине есть немало русскоязычных граждан, которые поддерживают Украину – даже тех, кто имел определенные сантименты по отношению к РоSSии после оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

Об этом в интервью Washington Post сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он убежден, что каждый гражданин будет отстаивать свое государство.

"Помимо армии, каждый украинец будет бороться, чтобы защитить свою землю. Если мы собираемся сопротивляться одной из самых мощных армий мира, это будет война. И если это будет война, то она очевидно будет очень сильной, и потеряют все. Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает, РоSSия пострадает, соседние с Украиной страны пострадают, а тех, кто дальше, коснется миграционный кризис. Для нас самое главное – сохранить нашу территорию", – отметил президент.

Зеленский считает, что в случае нового вторжения РоSSия будет проводить военную агрессию против территорий Украины, которые исторически были к ней ближе.

"Харьков, который под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. РоSSии нужен повод: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это может осуществиться и случиться. Но я не знаю, что они собираются делать, поэтому что это большие города. В Харькове проживает более миллиона жителей. Это не будет простым делом, это будет началом масштабной войны", – заявил Владимир Зеленский.

Президент также добавил, что не считает возможным создание в Украине оккупационного правительства, которое бы полностью контролировалось Россией . Даже если Кремль пойдет на это, украинцы это не примут.

Напомним, Зеленский 19 января записал видеообращение к украинцам, в котором призвал не паниковать из-за концентрации роSSийских войск около украинской границы. Президент напомнил, что вторжение длится уже 8 лет, и риски существуют все это время.