В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта

Сегодня в Михайловском Златоверхом Соборе в Киеве состоялась панихида по погибшим украинским защитникам Донецкого аэропорта.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Уже шестой год по инициативе общественного объединения "Сердца Киборгов" 21 января проходит панихида, приуроченная к трагической годовщине памяти по погибшим Киборгам Донецкого аэропорта и всем погибшим участникам боевых действий, которые ценой своей жизни отстаивали территориальную целостность и свободу Украины", - напомнили организаторы события.

Помолиться и почтить память павших Героев пришли родственники и друзья, а также все желающие. Среди них - Герой Украины Игорь Гордейчук ("Сумрак"), участвовавший в обороне Савур-Могилы. Он - единственный, кого враги не взяли в плен. Гордейчук был так тяжело ранен, что его просто бросили посреди поля. Но он выжил.

Также состоялась онлайн-трансляция панихиды.

Фото: Lb.ua Герой Украины Игорь Гордейчук

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua Мать погибшего киборга Максима Ридзанича («Адама») во время панихиды

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua Мать погибшего киборга Максима Ридзанича (Адама)

Фото: Lb.ua

Напомним, противостояние между силами АТО и боевиками в Донецком аэропорту им. Прокофьева началось в мае 2014 года, оборона объекта продолжалась 242 дня. За это время 200 украинских бойцов погибли, еще полтысячи получили ранения.

Аэропорт обстреливали из артиллерии, "градов", минометов и танков, работали снайперы. "Киборгами" украинских военных назвали сами террористы, поскольку только роботы способны выстоять в столь тяжелых условиях.

19-20 января 2015 года в результате подрыва боевиками колонн, державших перекрытие аэропорта, погибли около 60 бойцов. 21 января 2015 года силы АТО ушли из ДАП из-за разрушения объекта.

16 января в Украине отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта. В число "киборгов" входили военные, медики, добровольцы и волонтеры.