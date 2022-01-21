Бывший депутат Хмельницкого облсовета получил 7 лет за коррупцию

Высший антикоррупционный суд в пятницу, 21 января, признал бывшего депутата Хмельницкого облсовета Николая Харкавого виновным в совершении завершенного покушения на мошенничество и в подстрекательстве к предоставлению 50 тыс. долларов неправомерной выгоды.

Его приговорили к 7 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба САП.

Осужденный был депутатом VII созыва. Он был задержан в июне 2017 года.

Следствие выяснило, что он подстрекал и.о. директора одной из школ Каменец-Подольского (сейчас - лицея) дать взятку депутатам облсовета за то, чтобы ее назначили на должность директора, а само заведение не проверяли. Деньги, по данным следствия, депутат на самом деле собирался присвоить.

Рассмотрев дело, суд признал экс-депутата виновным в совершении преступлений по ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.4 ст.369 (подстрекательство к предоставлению взятки) УК Украины. По приговору суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на три года и конфискацией имущества.

Решение ВАКС в течение месяца может быть обжаловано в Апелляционной палате. Приговор пока не вступил в силу.

Харкавый был депутатом Хмельницкого областного совета в 2015-2019 годах от партии "За конкретные дела", входил в состав комиссии по вопросам строительства, ЖКХ, инвестиционной политики, природопользования и экологии.