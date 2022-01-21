Кличко сообщил о выздоровлении от коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что выздоровел от коронавируса. Тест на антиген и ПЦР-тест показали отрицательный результат.

Об этом Кличко написал в телеграм-канале.

Столичный мэр поделился опытом преодоления штамма омикрон.

"Он коварен тем, что имеет симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры. Поэтому, если появились такие симптомы, не поленитесь сделать быстрый тест. В минувшие выходные сделал его дома и, получив позитив, в понедельник поехал в больницу . ПЦР подтвердил COVID-19", – рассказал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что имеет две прививки против ковида, поэтому течение болезни было несложным и непродолжительным.

"Сегодня тоже сначала сделал тест на антиген, который показал минус, после этого поехал в больницу. Все хорошо, вируса нет", – подытожил Кличко.

Напомним, Кличко 17 января сообщил, что получил ползитивный тест на ковид. Впервые коронавирусом он болел в октябре 2020 года.