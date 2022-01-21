Кличко сообщил о выздоровлении от коронавируса

Мэр Киева поделился опытом преодоления штамма омикрон.

Кличко сообщил о выздоровлении от коронавируса
Фото: vechirniy.kyiv.ua/

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что выздоровел от коронавируса. Тест на антиген и ПЦР-тест показали отрицательный результат.

Об этом Кличко написал в телеграм-канале.

Столичный мэр поделился опытом преодоления штамма омикрон.

"Он коварен тем, что имеет симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры. Поэтому, если появились такие симптомы, не поленитесь сделать быстрый тест. В минувшие выходные сделал его дома и, получив позитив, в понедельник поехал в больницу . ПЦР подтвердил COVID-19", – рассказал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что имеет две прививки против ковида, поэтому течение болезни было несложным и непродолжительным.

"Сегодня тоже сначала сделал тест на антиген, который показал минус, после этого поехал в больницу. Все хорошо, вируса нет", – подытожил Кличко.

Напомним, Кличко 17 января сообщил, что получил ползитивный тест на ковид. Впервые коронавирусом он болел в октябре 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка МинобороныИз-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка Минобороны
В РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалииВ РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалии
РоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CITРоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CIT
Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.
В правительстве Словакии выступили против санкций в отношении РФ, в МИД Украины ответилиВ правительстве Словакии выступили против санкций в отношении РФ, в МИД Украины ответили
Блок рекламы


Похожие новости
ГБР сообщило подозрение киевскому судье за события МайданаГБР сообщило подозрение киевскому судье за события Майдана
Новиков сообщил о провокации: предлагали купить запись "совещания у Зеленского" по делу ПорошенкоНовиков сообщил о провокации: предлагали купить запись "совещания у Зеленского" по делу Порошенко
Стефанчук вылечился от коронавирусаСтефанчук вылечился от коронавируса
Кличко заявил, что снова заболел ковидомКличко заявил, что снова заболел ковидом
Сыну чиновника Минобразования, избившему прохожего из-за парковки, сообщили о подозренииСыну чиновника Минобразования, избившему прохожего из-за парковки, сообщили о подозрении
92% работников образования вакцинировались от коронавируса92% работников образования вакцинировались от коронавируса
Украине нужно современное вооружение, политическая поддержка и единство с европейскими странами, - КличкоУкраине нужно современное вооружение, политическая поддержка и единство с европейскими странами, - Кличко
Порошенко сообщил о наработке с евродепутатами проекта жесткой резолюции по РоSSии на случай агрессивных действий КремляПорошенко сообщил о наработке с евродепутатами проекта жесткой резолюции по РоSSии на случай агрессивных действий Кремля
Кличко выступил в защиту мэра Чернигова АтрошенкоКличко выступил в защиту мэра Чернигова Атрошенко
Путин стремится построить Советскую империю, а мы видим свое будущее в демократической Европе, – заявление Кличко на CNNПутин стремится построить Советскую империю, а мы видим свое будущее в демократической Европе, – заявление Кличко на CNN
Последние новости
Подгружаем последние новости