Испания отправила военные корабли в Черное и Средиземное море

Решение было принято из-за наращивания роSSийских войск на границе с Украиной.

Министерство обороны Испании приняло решение поддержать силы НАТО ввиду наращивания роSSийских войск на границе с Украиной. Военные корабли уже направляются в Средиземное и Черное моря.

Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает агентство Reuters.

"РоSSия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет беречь и защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет присоединиться к НАТО", – цитирует слова Роблес РБК-Украина.

Как сообщается, тральник уже в пути, а фрегат отплывет в течение трех-четырех дней. Мадрид также рассматривает возможность направления истребителей в Болгарию.

Во вторник министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили скоординированный ответ на угрозу Украине со стороны РоSSии.

Напомним, Королевские ВМС Канады отправили в Средиземное и Черное моря фрегат HMCS Montreal. Зарубежная миссия корабля продлится полгода.