СБУ задержала студента, который с помощью спецслужб РоSSии "заминировал" колледж

Он сделал "заказ" на ложное минирование в закрытом чате, контролируемом спецслужбами страны-агрессора.

Служба безопасности Украины разоблачила студента Горного профессионального колледжа Криворожского национального университета, который с помощью спецслужб РоSSии совершил ложное сообщение о минировании своего учебного заведения.

Парень заказал "минирование" у администратора одного из роSSийских закрытых чатов в Telegram, управляемого роSSийскими спецслужбами. В настоящее время такие чаты, предоставляющие "услуги" по организации псевдоминирований, используются страной-агрессором как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ .

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Анонимное письмо о минировании отправили 20 января на электронную почту «горячей линии СБУ » и самого колледжа. Автор сообщения представился «роSSийским террористом» и требовал 250 тыс. грн выкупа, «чтобы теракта не произошло». Правоохранители сразу провели необходимые проверки и не обнаружили никаких взрывных предметов и веществ в помещении учебного заведения», – отметили в сообщении.

Сотрудники Службы безопасности оперативно установили личность псевдоминера и задержали его. Свой поступок он мотивировал тем, что хотел, чтобы колледж был переведен на дистанционную форму обучения.

У злоумышленника была изъята компьютерная техника и мобильный телефон, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в том числе переписка с администратором Телеграм-чата.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 ("заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности") Уголовного кодекса Украины. Парню грозит до шести лет лишения свободы.