В Симферополе из-за сообщений о минировании отменили обучение во всех школах и двух вузах

Утром 21 января в оккупированном Россией Симферополе отменили занятия во всех школах из-за уведомлений о минировании. Учеников эвакуировали.

Позже по этой же причине были эвакуированы студенты двух вузов: Крымского университета культуры, искусств и туризма и Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Из-за аналогичных сообщений были эвакуированы учащиеся Политехнического колледжа в Керчи, сообщает Крым.Реалии.

Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сообщения о минировании учебных заведений "идут из-за границы".

"Враги не спят. Только что разговаривал с начальником управления Федеральной службы безопасности в Республике Крым и Севастополе… Могу сказать одно: сообщения идут из-за границы. Это зарубежные провокаторы", – утверждает Аксенов.