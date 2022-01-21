В Симферополе из-за сообщений о минировании отменили обучение во всех школах и двух вузах
Оккупационный глава Крыма заявил, что сообщения о минировании "идут из-за границы".
Утром 21 января в оккупированном Россией Симферополе отменили занятия во всех школах из-за уведомлений о минировании. Учеников эвакуировали.
Позже по этой же причине были эвакуированы студенты двух вузов: Крымского университета культуры, искусств и туризма и Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Из-за аналогичных сообщений были эвакуированы учащиеся Политехнического колледжа в Керчи, сообщает Крым.Реалии.
Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сообщения о минировании учебных заведений "идут из-за границы".
"Враги не спят. Только что разговаривал с начальником управления Федеральной службы безопасности в Республике Крым и Севастополе… Могу сказать одно: сообщения идут из-за границы. Это зарубежные провокаторы", – утверждает Аксенов.
Ранее сегодня правоохранительные органы получили анонимное уведомление о минировании всех школ города Киева. Полиция начала проверять помещения на наличие взрывчатки.