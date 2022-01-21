В Симферополе из-за сообщений о минировании отменили обучение во всех школах и двух вузах

Оккупационный глава Крыма заявил, что сообщения о минировании "идут из-за границы".

В Симферополе из-за сообщений о минировании отменили обучение во всех школах и двух вузах
Фото: krymr.com

Утром 21 января в оккупированном Россией Симферополе отменили занятия во всех школах из-за уведомлений о минировании. Учеников эвакуировали.

Позже по этой же причине были эвакуированы студенты двух вузов: Крымского университета культуры, искусств и туризма и Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Из-за аналогичных сообщений были эвакуированы учащиеся Политехнического колледжа в Керчи, сообщает Крым.Реалии.

Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сообщения о минировании учебных заведений "идут из-за границы".

"Враги не спят. Только что разговаривал с начальником управления Федеральной службы безопасности в Республике Крым и Севастополе… Могу сказать одно: сообщения идут из-за границы. Это зарубежные провокаторы", – утверждает Аксенов.

Ранее сегодня правоохранительные органы получили анонимное уведомление о минировании всех школ города Киева. Полиция начала проверять помещения на наличие взрывчатки.

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