Задержанного в Италии по запросу РоSSии режиссера Лавренчука отпустили под домашний арест

Задержанный в Италии по запросу РоSSии украинский режиссер Евгений Лавренчук переведен из следственного изолятора под домашний арест. Об этом утром 21 января сообщила его мать – Ирина Лавренчук.

"Это стало возможным благодаря эффективной работе адвокатов, МИД , консульства Украины, вашим письмам и акциям в поддержку, благодаря активности украинской диаспоры, СМИ , всех участников этой группы и единомышленников" - написала Ирина Лавренчук в группе Free Eugene Lavrenchuk в фейсбуке.

Она рассказала, что поздно ночью смогла кратко пообщаться с сыном. По словам Ирины, Евгений находится в бодром настроении, состояние здоровья нормальное. Он просит передать всем огромное спасибо за поддержку.

Она также попросила "всех не писать ему сейчас ничего, у него есть ограничения в связи и общении, потому что ведется следствие".

В начале января стало известно, что украинский театральный режиссер и бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета Евгений Лавренчук находится в СИЗО Неаполя в связи с запросом РоSSии о его экстрадиции в РФ . РоSSия обвиняет Лавренчука в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории страны. Согласно решению роSSийского суда в июле 2020 года, Лавренчука обвиняют в финансовых злоупотреблениях в РоSSии восемь лет назад. Тогда он работал в должности художественного руководителя "Польского театра в Москве".

13 декабря 2021 года Лавренчук на своей странице в фейсбуке сообщил, что начинает работать с израильской компанией Jerusalem Lyric Opera Studio & Festival. 15 декабря он вылетел из Тель-Авива во Львов с пересадкой в Неаполе. На 17 декабря у него был билет в Украину, но его задержали на аэродроме по запросу роSSийской стороны об экстрадиции. С тех пор он находится в итальянском следственном изоляторе.

Евгений Лавренчук – украинский театральный режиссер. В 16-летнем возрасте он уехал в РоSSию на учебу, где набирал курс его земляк, режиссер Роман Виктюк. После учебы Евгений создал в Москве Польский театр, где и работал. В 2014 году покинул РоSSию в знак протеста против военной агрессии. Три года работал главным режиссером Одесского театра оперы и балета, а также имел другие проекты в разных театрах. Лауреат Государственной театральной премии Украины имени Леся Курбаса за постановку оперы "Травиата" Джузеппе Верди.