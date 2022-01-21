Арестович попал в базу "Миротворца"

Спикеру украинской делегации в ТКГ приписывают участие в "актах гуманитарной агрессии" против Украины.

Внештатного советника главы Офиса президента и представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича внесли в базу "Миротворец". Ему приписывают участие в "актах гуманитарной агрессии" против Украины.

Соответствующая информация появилась на сайте Миротворца в четверг, 20 января.

"Профессиональный провокатор. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации Вооруженных сил Украины. Дискредитация государственных органов власти и управления", – говорится в сообщении.

На сайте опубликовали скриншоты переписки Арестовича в соцсетях, где он грубо отвечал комментаторам и резко высказывался о ВСУ.

"Миротворец" напомнил Арестовичу его встречу с роSSийским неонацистом Александром Дугиным в 2005 году. После этого у блогера, мол, изменилось политическое направление, и он стал говорить об обороне Крыма.

Напомним, в конце октября 2020 года Алексей Арестович стал спикером украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

1 декабря того же года руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил Алексея Арестовича своим внештатным советником по стратегическим коммуникациям в сфере национальной безопасности и обороны.

17 января 2021 года Арестович заявил, что уволился с этих должностей "по личным причинам".

Однако 19 января Украинская правда со ссылкой на собственный источник в ОПУ сообщила, что Арестович не подписывал документы об увольнении, а в Офисе о его "увольнении" узнали так же, как все – из СМИ .

То есть Арестович до сих пор остается советником Ермака, и, возможно, это сотрудничество будет продолжено.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году по инициативе экс-депутата Верховной рады Антона Геращенко, который в то время был внештатным советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В списках, опубликованных на сайте, содержатся тысячи фамилий людей, которых создатели интернет-ресурса оценивают как "сепаратистов, террористов или агентов Кремля".