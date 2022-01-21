Из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, исключили 55 человек за год

На сегодняшний день в перечне 208 человек.

В 2021 году в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, было внесено 103 человека. В то же время, за этот период из него исключено 55 человек.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, в июне прошлого года на основании обращения СБУ Минкультуры признало свой указ от 22 июня 2021 года №446 "Об обновлении Перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины и его обнародования на официальном вебсайте" потерявшим в силу, а Филипп Киркоров был исключен из этого перечня.

На основании обращения СБУ в ноябре 2021 года Минкультуры также признало утратившими силу приказы №812 и №846 от 19 октября и 1 ноября, в связи с чем из перечня исключили актеров, снимавшихся в роSSийском фильме "Солнцепёк".

Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, составляет Минкультуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

На сегодняшний день в этом перечне находится 208 человек.