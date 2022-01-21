Еврокомиссия пообещала привлечь Украину к сертификации "Северного потока – 2"

"Мы будем принимать участие в оценке той сертификации, которая сейчас происходит в Германии".

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Европейская комиссия пообещала привлечь Украину в процесс сертификации "Северного потока - 2", когда решение немецкого регулятора BNetzA поступит в Брюссель.

Об этом он сказал журналистам в четверг, 20 января, в рамках визита в Бельгию.

"Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока - 2", когда этот вопрос дойдет до Еврокомиссии. Это официальная позиция, которую мы получили. То есть мы будем принимать участие непосредственно в оценке той сертификации, которая сейчас проходит в Германии ", – заявил он.

Процесс сертификации "Северного потока – 2" сейчас находится на паузе, потому что немецкое Федеральное сетевое агентство BNetzA ждет, пока подконтрольная "Газпрому" швейцарская Nord Stream 2 AG создаст дочернюю фирму в Германии. Эта новая компания должна стать оператором газопровода.

Если BNetzA примет положительный вывод о сертификации, то его решение будет представлено на рассмотрение Европейской комиссии в Брюсселе. Для подготовки своего заключения исполнительный орган ЕС будет иметь два месяца, но может запросить дополнительно еще два.

Затем у немецкого регулятора будет еще два месяца, чтобы объявить свое окончательное решение. Если оно будет расходиться с рекомендацией Еврокомиссии, она может подать Европейский суд в Люксембурге.

Проект "Северный поток-2" предполагает работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.