Новые санкции США сигнализируют РФ, что сдавать интересы Украины на пользу кому-либо они не планируют, - Мошенец

Санкции, по мнению депутата, является подтверждением того, что Америка остается стратегическим партнером.

Санкции, введенные Минфином США против депутатов от ОПЗЖ Тараса Козака и Олега Волошина и бывших политиков времен Януковича - Владимира Олейника и Владимира Сивковича свидетельствуют, что штаты ориентируются в ситуации в Украине и не планируют сдавать интересы нашего государства.

Об этом заявила народный депутат из «Слуги народа» Елена Мошенец.

«Сигнал, который прислал Минфин США РоSSийской Федерации и ее адептам в Украине, актуален, как никогда. Потому что он означает, - США прекрасно владеют ситуацией в нашей стране и «сливать» украинские интересы на пользу кому-либо не планируют», – отметила Елена Мошенец.

Эти санкции, по мнению нардепа, - очередное подтверждение, что Америка остается стратегическим партнером Украины.