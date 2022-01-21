Новые санкции США сигнализируют РФ, что сдавать интересы Украины на пользу кому-либо они не планируют, - Мошенец
Санкции, по мнению депутата, является подтверждением того, что Америка остается стратегическим партнером.
Санкции, введенные Минфином США против депутатов от ОПЗЖ Тараса Козака и Олега Волошина и бывших политиков времен Януковича - Владимира Олейника и Владимира Сивковича свидетельствуют, что штаты ориентируются в ситуации в Украине и не планируют сдавать интересы нашего государства.
Об этом заявила народный депутат из «Слуги народа» Елена Мошенец.
«Сигнал, который прислал Минфин США РоSSийской Федерации и ее адептам в Украине, актуален, как никогда. Потому что он означает, - США прекрасно владеют ситуацией в нашей стране и «сливать» украинские интересы на пользу кому-либо не планируют», – отметила Елена Мошенец.
Эти санкции, по мнению нардепа, - очередное подтверждение, что Америка остается стратегическим партнером Украины.
«А те, кто видел измену в политике США в отношении Украины и транслировал роSSийские нарративы относительно "слива" украинских интересов нашими стратегическими партнерами, пусть не спешат с преждевременными выводами», - заявила депутат.