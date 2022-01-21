В рамках дела против Порошенко власти легализуют террористические организации "Л/ДНР", - адвокат

В рамках дела против Петра Порошенко власти фактически легализуют существование террористических группировок «Л/ДНР». Об этом на брифинге заявил адвокат пятого президента Илья Новиков. Он подчеркнул, что в тексте подозрения, подготовленного Офисом Генерального прокурора, эти незаконные террористические образования фигурируют как субъекты правоотношений.

«В тексте «подозрения» Петру Порошенко систематически используются выражения «так называемые ДНР/ЛНР» и подразумеваются территории, временно оккупированные РоSSийской Федерацией. Мы отметили, что государственная структура – ни ГБР, ни Офис Генерального прокурора – не имеет права использовать такие выражения, потому что это фактическая легализация. Поскольку с юридической точки зрения «ДНР» и «ЛНР» не существуют как субъекты права. А существуют временно оккупированные территории», – отметил Новиков.

«Мы в ближайшее время обращаемся в правоохранительные органы с заявлением о расследовании этих фактов, потому что нас, Петра Порошенко очень беспокоит, что в рамках уголовного производства, посвященного Петру Порошенко, продвигается роSSийский нарратив о легализации «ДНР/ЛНР» как субъектов права и как отдельные территории. Странным образом это совпадает по времени с заявлением некоторых депутатов роSSийской Госдумы о том, что пора легализовать и признать на официальном уровне РоSSийской Федерацией эти «ДНР/ЛНР». И это уже шаг к аннексии», – предостерегает адвокат.