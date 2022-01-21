США развенчали роSSийские дезинформационные выдумки об Украине

Государственный департамент США совместно с американской разведкой разоблачили несколько роSSийских военных и разведывательных структур, участвующих в информационном противостоянии Украине.

Их действия включают в себя распространение дезинформации и пропаганды, чтобы представить Украину агрессором и заставить Запад поверить в это, заявили в Государственном департаменте Штатов. Госдеп на своем сайте обнародовал вымыслы россиян и их опровержение.

Вымысел: "Украина и ее чиновники являются агрессором в роSSийско-украинских отношениях".

Факт: Ложные заявления путинского режима обвиняют жертву – Украину – в роSSийской агрессии. РоSSия вторглась в Украину в 2014 году, оккупировала Крым, контролирует вооруженные силы на Донбассе и накопила более 100 тысяч военнослужащих на границе с Украиной, в то время как президент РФ Владимир Путин угрожает "военно-техническими ответными мерами", если его требования не будут выполнены.

Вымысел: "Запад подталкивает Украину к конфликту"

Факт: Москва спровоцировала текущий кризис, разместив более 100 тысяч военных возле границ Украины, при этом каких-либо военных действий на украинской стороне границы не проводилось. РоSSийское правительство обманом пытается заставить мир поверить в то, что поведение Украины может спровоцировать глобальный конфликт и убедить граждан РоSSии в необходимости роSSийских военных проводить действия в Украине.

Вымысел: "Развертывание Россией боевых сил – это просто передислокация войск на ее территории"

Факт: Развертывание более 100 тысяч военнослужащих возле границ страны, в которую РоSSия вторглась и до сих пор оккупирует ее территорию, не просто ротация войск. Это очевидная обновленная роSSийская угроза суверенитету и территориальной целостности.

Вымысел: "США планировали химические атаки на Донбассе"

Факт: США и РоSSия являются участниками Конвенции по химическому оружию. Согласно своим обязательствам, Соединенные Штаты не применяют химическое вооружение. Но за последние годы роSSийское правительство дважды использовало его для нападения и покушений на противников, в том числе на чужой территории. Вместо того, чтобы разжигать конфликт на Востоке Украины, как это делала РоSSия, США с 2014 года предоставили гуманитарной помощи на сумму более 351 млн долларов тем, кто пострадал от московской агрессии. РоSSия использует заявления чиновников, а также дезинформацию и пропаганду, чтобы намеренно распространять откровенную ложь для создания причин военных действий.

Также в Госдепе развенчали миф, что РоSSия защищает этнических россиян в Украине, поскольку нет достоверных сообщений об угрозах со стороны украинского правительства в адрес русскоговорящего населения или этнических россиян.

Кроме того, на упрек о заговоре НАТО против РФ после Холодной войны в Госдепе ответили, что Альянс не преследует цели конфронтации и не представляет угрозы для РоSSии, поскольку является оборонным блоком.

НАТО не окружает границы РФ – из 20 000 км сухопутной роSSийской границы только 1 215 км приходятся на долю членов блока. РФ имеет сухопутные границы с 14 странами, и только три из них являются членами НАТО. Североатлантический союз никогда не обещал отказываться от новых членов. Расширение НАТО не направлено против РоSSии.

На упрек о том, что Запад избегает дипломатии и сразу вводит санкции, Госдеп напомнил, что США и партнеры ведут интенсивную дипломатию для разрешения кризиса, в том числе и напрямую с роSSийским правительством.

Напомним, Государственный департамент также опубликовал топ-5 дезинформационных нарративов РоSSии, в том числе о том, что РоSSия является невинной жертвой, которая вынуждена защищаться от Запада. В них говорилось также о переписывании исторических фактов так, чтобы это было выгодно Кремлю.