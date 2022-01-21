Госдеп США опубликовал 5 главных дезинформационных нарративов роSSийской пропаганды

Для их продвижения используются СМИ и соцсети.

Госдеп США опубликовал 5 главных дезинформационных нарративов роSSийской пропаганды
Фото: скрин-шот видео

Государственный департамент США обнародовал 5 главных дезинформационных нарративов роSSийской пропаганды, которые Кремль использует для своих политических целей.

РоSSийские военные и разведывательные структуры задействованы в дезинформационной деятельности, включая операции в соцсетях, использование для дезинформации телевидения и радио, а также проведение конференций, направленных на ошибочное убеждение, что это Украина, а не РоSSия виновата в усилении напряженности в регионе, говорится на сайте Государственного департамента.

Тема 1: "РоSSия – невинная жертва"

РоSSийские чиновники ошибочно изображают РФ как вечную жертву, а ее агрессию – как вынужденные ответные действия в отношении США или их союзников и партнеров. Чтобы усилить претензии, РоSSия использует свой любимый ярлык русофобии. После вторжения в Украину в 2014 году РФ и подконтрольные правительству дезинформационные медиа стали обвинять всех критиков РоSSии в русофобии.

"Например, РоSSия утверждает, что негативная реакция международного сообщества вызвана тем, что люди боялись и ненавидели РФ. Согласно диаграмме ниже, русофобия не вызывала серьезной обеспокоенности у МИД РФ или финансируемых государством дезинформационных агентств, пока роSSийские военные не вторглись в Украину. Заявления о "русофобии" используется постоянно, когда роSSийское правительство хочет изобразить из себя жертву, хотя на самом деле является агрессором", - отметили в Госдепе.

Фото: Госдеп

Тема 2: Исторический ревизионизм

РоSSия извращает исторические события, пытаясь представить себя в более выгодном свете. Например, предшествовавший Второй мировой войне пакт о ненападении 1939 года между СССР и нацистской Германией (Молотова-Риббентропа) политически неудобен для путинского режима.

"В 2020 году, пытаясь свести к минимуму и рационализировать решение Сталина присоединиться к Гитлеру, Путин опубликовал извращенную версию начала Второй мировой войны, умаляя роль СССР и перекладывая вину за войну на другие страны", - отметили в Госдепе.

Этот же нарратив используется Кремлем в отношении истории украинской государственности, поведения НАТО в отношении СССР, тюремной системы ГУЛАГ, Голодомора.

Тема 3: "Коллапс западной цивилизации неизбежен"

РоSSия продвигает ложное утверждение, что западная цивилизация разрушается и уклонилась от "традиционных ценностей", поскольку работает над обеспечением прав равенства ЛГБТКИ+ и продвигает равенство прав женщин и мультикультурность.

О "загнивающем Западе" россияне говорят с XIX века.

Тема 4: "Гражданские восстания – это спонсируемые США "цветные революции"

РоSSия обвиняет США либо в подстрекательстве к восстаниям, либо в подготовке "цветных революций" в Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Украине, на Ближнем Востоке и в Африке.

"Если народное движение выступает за демократию и реформы и считается, что оно не отвечает геополитическим интересам РоSSии, Кремль часто будет критиковать его легитимность и заявлять, что за ним тайно стоят Соединенные Штаты", – пояснил Государственный департамент.

Тема 5: "Реальность такова, какой ее хочет видеть Кремль".

Кремль часто пытается создать много ложных реалий и внести неразбериху в информационную среду, когда правда не в его интересах. РоSSийские чиновники выдвигают аргументы, призванные перевести вину с правительства РФ, даже если некоторые нарративы противоречат друг другу. Однако со временем представление нескольких противоречивых нарративов может стать методом, предназначенным для путаницы и предотвращения надлежащей реакции. Для этого используются финансируемые государством СМИ.

"Например, миру стало ясно, что РоSSия пыталась убить экс-офицера роSSийской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с помощью нервно-паралитического яда "Новичок" в Солсбери, Англия, 4 мая 2018 года. В течение четырех недель после инцидента роSSийские финансируемые и руководимые государством СМИ RT и "Спутник" распространили 138 отдельных и противоречивых нарративов в 735 статьях", - пояснили представители Госдепа.

Эту же технику использовали для дезинформации о крушении самолета МН17 над Донбассом и роSSийского вторжения в Грузию в 2008 году.

Цель – запутать и манипулировать правдой в интересах Кремля.

Напомним, США усилили всестороннюю поддержку Украины на фоне стягивания Россией войск к границе и на временно оккупированные территории. Американские чиновники фактически ежедневно выражают солидарность с Украиной, а правительство увеличивает финансовую и материальную помощь, в том числе в оборонной сфере.

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