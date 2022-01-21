Кузин назвал 59 тысяч случаев ковида в сутки оптимистичным прогнозом на февраль

Главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью LIGA.net предупредил, что количество заражений омикроном в феврале будет гораздо больше максимумов дельта-волны.

"По предварительным расчетам, представленным Советом национальной безопасности и обороны, 59 тысяч человек могут болеть ежедневно, суммарно около 1 млн украинцев за февраль может заболеть. Я бы назвал это достаточно оптимистичными прогнозами", - сказал Кузин.

Максимум дельта-волны и эпидемии коронавируса в Украине составил 27 377 инфицирований. Этот показатель установлен 3 ноября 2021 года.

За последние сутки, 20 января, в Украине впервые с ноября подтвердили более 20 тысяч случаев коронавируса.

Кузин сказал, что омикрон-волна будет нарастать очень стремительно, но будет спадать довольно быстро.

"Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, – где-то 20-25 февраля. Но насколько быстрым будет спад, насколько быстро будет именно эта волна запускаться и в каких регионах – пока рано говорить. По американским прогнозам, которые делают для Украины, ожидаются также примерно на середину февраля пиковые показатели заболеваемости с довольно быстрым убыванием до первого апреля. По сути, это волна на полтора месяца максимум", - сказал он.

При этом главный санитарный врач предупредил, что омикрон приведет к пиковым нагрузкам не только на медсистему, но и на работу объектов критической инфраструктуры.