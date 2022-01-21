Оккупанты на Донбассе 5 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

Вследствие вражеских действий потерь в рядах украинской армии нет.

За прошедшие сутки, 20 января, в зоне боевых действий на Донбассе были зафиксированы пять нарушений со стороны роSSийских оккупантов. Враг четырежды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе дважды - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Также украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения, информирует пресс-центр ООС.

В направлении Катериновки враг вел огонь из противотанковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 оккупанты применили минометы калибра 82 мм.

Недалеко от Марьинки противник обстреливал позиции украинских войск из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

По состоянию на 7:00 21 января, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, вв течение дня 19 января в зоне ООС не стреляли.

В течение 18 января в зоне боевых действий на Донбассе также сохранялась тишина.