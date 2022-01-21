Денисова объявила о намерении посетить Саакашвили в феврале

Омбудсмен также выразила свою обеспокоенность состоянием здоровья Саакашвили.

Фото: Людмила Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова намерена посетить бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном заведении города Рустави в следующем месяце.

Об этом она заявила в ходе встречи с депутатами парламента Грузии.

"Рассказала о планах посетить Михеила Саакашвили в пенитенциарном заведении города Рустави во время моего визита в следующем месяце. С соответствующей просьбой предоставить разрешение также обратилась к Министру юстиции Грузии", - говорится в сообщении Офиса омбудсмена в Facebook.

Денисова также выразила свою обеспокоенность состоянием здоровья Саакашвили.

Напомним, вчера Денисова заявила, что Михаил Саакашвили нуждается в психологической и физической реабилитации, а его состояние постоянно ухудшается.

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