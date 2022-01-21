Оккупанты три раза нарушили тишину на Донбассе

С начала четверга, 20 января, в зоне боевых действий на Донбассе со стороны оккупантов зафиксировали четыре нарушения.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Враг трижды нарушил режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В сторону Опытного вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

В направлении Катериновки враг вел огонь из противотанковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 оккупанты применили минометы калибра 82 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет роSSийского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

“Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними”, – говорится в сообщении.

Напомним, в течение дня 19 января в зоне ООС не стреляли.

В течение 18 января в зоне боевых действий на Донбассе также сохранялась тишина.