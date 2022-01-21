Днем памяти защитников Донецкого аэропорта установлено 20 января

Ежегодно в течение января будет проводиться ряд мероприятий, посвященных памяти "киборгов".

Днем памяти защитников Донецкого аэропорта установлено 20 января
Фото: Латгалец

День памяти защитников Донецкого аэропорта будут отмечать 20 января.

Об этом идет речь в совместном приказе Министра обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Ежегодно в течение января будут проводить ряд торжественных и памятных мероприятий, посвященных памяти киборгов.

Это, в частности, мероприятия в мемориальном комплексе на территории Министерства обороны, где расположен Зал памяти защитников Украины и Памятный звон.

Также в воинских частях ВС Украины, высших военных учебных заведениях, библиотеках будут проводиться тематические встречи, лекции, книжные выставки, просмотр и обсуждение документальных фильмов и кинохроник.

Напомним, с 2018 года по инициативе самих военных День памяти защитников Донецкого аэропорта чествовался в разных городах Украины 16 января.

Оборону аэродрома украинские воины держали 242 дня: с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года во время войны на востоке Украины.

Аэропорт обстреливали из артиллерии, "градов", минометов и танков, работали снайперы. "Киборгами" украинских военных назвали сами террористы. Поскольку только роботы способны выстоять в таких трудных условиях.

19-20 января 2015 года в результате подрыва боевиками колонн, державших перекрытие аэропорта, погибли около 60 бойцов. 21 января 2015 года силы АТО ушли из ДАП из-за разрушения объекта.

В целом количество погибших военнослужащих ВСУ за время обороны ДАП с сентября 2014 года по январь 2015 составило 109 человек.

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