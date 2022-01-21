США передадут Украине вертолеты, предназначавшиеся для Афганистана

Пять транспортных вертолетов Ми-17, предназначавшихся для афганских военных, ремонтировались в Украине.

Администрация президента США Джо Байдена сообщила Конгрессу, что намерена передать Украине пять транспортных вертолетов Ми-17. Подходящие машины роSSийского производства были предназначены для афганских военных и ремонтировались в Украине.

Об этом сообщает The Wall Street Journal с ссылкой на представителей США .

"Соединенные Штаты и их союзники и партнеры объединяются, чтобы ускорить помощь Украине для безопасности", – сказал представитель Госдепартамента.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими украинскими партнерами и нашими союзниками на этот счет и используем все доступные инструменты сотрудничества в области безопасности, чтобы помочь Украине укрепить свою оборону перед лицом растущей роSSийской агрессии", – добавил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов-демократов инициировала законопроект о сдерживании РоSSии, который предлагает предоставить Украине приоритет в вопросе поставки излишков вооружения перед другими странами. Авторы законопроекта также поручают Госдепу разработать и предоставить Сенату "план передачи Украине вооружения, ранее подготовленного для проведения операций в Афганистане".